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В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6

МЧС: в Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6
Кисловодск, Россия
Кисловодск, Россия (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Подземные толчки магнитудой 4,6 произошли в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края. Об этом говорится в телеграм-канале МЧС по региону.

Подземные толчки произошли на глубине 15 км. Толчки ощущались в Советском городском округе, Георгиевском городском округе, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

В конце марта землетрясение произошло в Сочи. Магнитуда землетрясения составила 3,4. Толчки произошли на глубине 10 км. Последствий землетрясения нет, никто не пострадал.

Теги
Ставропольский край МЧС землетрясение
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