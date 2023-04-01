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В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6
МЧС: в Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6
Кисловодск, Россия
Подземные толчки магнитудой 4,6 произошли в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края. Об этом говорится в телеграм-канале МЧС по региону.
Подземные толчки произошли на глубине 15 км. Толчки ощущались в Советском городском округе, Георгиевском городском округе, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
В конце марта землетрясение произошло в Сочи. Магнитуда землетрясения составила 3,4. Толчки произошли на глубине 10 км. Последствий землетрясения нет, никто не пострадал.