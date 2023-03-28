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«РИА Новости» показало кадры ударов «Градом» и «Солнцепеком» по ВСУ

Огнеметная система «Солнцепек» поразила позиции ВСУ на авдеевском направлении
ТОС-1А &laquo;Солнцепек&raquo;
ТОС-1А «Солнцепек» (Фото: Global Look Press)

Госагентство «РИА Новости» опубликовало кадры ударов тяжелой огнеметной системы ТОС-1а «Солнцепек» по позициям ВСУ на авдеевском направлении.

Агентство сообщает, что до «Солнцепека» удары были нанесены системой залпового огня БМ-21 «Град».

Авдеевка — город в Покровском районе ДНР, в 10 км к северу от Донецка.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 24 марта сообщал об успехах российских сил на авдеевском направлении, назвав его «одним из самых горячих». Советник Пушилина Ян Гагин говорил о предпосылках к оперативному окружению Авдеевки российскими силами. Ранее, 17 марта, он допустил, что город может быть взят в окружение в ближайшие недели.

«РИА Новости» показало кадры ударов «Градом» и «Солнцепеком» по ВСУ
«РИА Новости» показало кадры ударов «Градом» и «Солнцепеком» по ВСУ

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