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Минобороны показало первые кадры применения «Тайфун-ВДВ» на Украине

Минобороны показало первые кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» на Украине. Видео

Минобороны показало первые кадры применения «Тайфун-ВДВ» на Украине
Video

Минобороны показало первые кадры применения многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» для выполнения задач военной операции на Украине. На опубликованном ведомством видео разведгруппа воздушно-десантных войск обнаружила взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины и нанесла по нему огневой удар.

«Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнем из 30-мм автоматической пушки подавили огневые точки украинских формирований. Следом из бронеавтомобиля десантировался штурмовой отряд «крылатой пехоты», — говорится в сообщении Минобороны.

«Тайфун-ВДВ» принадлежит семейству бронеавтомобилей повышенной защищенности. Оно предназначено для перевозки личного состава, а также для установки различного целевого оборудования или систем вооружений.

10 марта десантники ВДВ убили в ЛНР группу украинских военных, которые пытались прорваться в тыл российских войск. По словам командира подразделения с позывным Лесник, военнослужащие Украины пытались зайти с фланга во время наступления двух десантных рот, но их остановили огнем из автоматического гранатомета и минометов.

Теги
Минобороны бронеавтомобиль Военная операция на Украине ВДВ
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