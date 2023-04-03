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В УПЦ сообщили о госпитализации одного из танцевавших у Киевской лавры

УПЦ: одного из танцевавших у Киевской лавры госпитализировали без признаков жизни

Один из танцевавших мужчин у монастыря Киево-Печерской лавры 1 апреля был госпитализирован без признаков жизни. Об этом говорится в телеграм-канале Украинской православной церкви (УПЦ).

«Одного из тех, кто танцевал вчера у лавры, сразу после танцев госпитализировали, признаков жизни при этом танцор не подавал», — сообщили в УПЦ со ссылкой на очевидцев.

Ранее УПЦ сообщала о том, что власти Украины 31 марта будут использовать провокаторов при опечатывании Киево-Печерской лавры. «Радикалы будут оскорблять и провоцировать верующих с целью вызвать в свой адрес агрессию или неадекватное поведение», — предупреждали представители церкви.

1 апреля Шевченковский суд Киева назначил настоятелю лавры митрополиту Павлу домашний арест на два месяца и запретил ему записывать обращения к верующим. В этот же день прихожане УПЦ собрались у Крестовоздвиженского храма, чтобы не позволить членам комиссии заповедника «Киево-Печерская лавра», у которой монахи УПЦ на условиях безвозмездной аренды занимали помещения, провести прием зданий монастыря в пользование государства. 31 марта им удалось не пропустить членов комиссии внутрь.

Одна из прихожанок начала молиться рядом с храмом. Вокруг нее стали танцевать и петь люди, водить хороводы и насмехаться над женщиной. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «на наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся».

Украинская православная церковь занимает помещения лавры с 2013 года на условиях безвозмездной аренды у государства. В начале марта заповедник заявил о расторжении аренды с монастырем Украинской православной церкви и предписал монахам покинуть лавру. 30 марта правительство Украины аннулировало распоряжение экс-президента страны Виктора Януковича о передаче в безвозмездное пользование Киево-Печерской лавры УПЦ.

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Территория обители принадлежит государству и разделена на две части — Нижнюю и Верхнюю лавры. В Нижней находятся комплекс пещер и действующий монастырь, в Верхней — Национальный историко-культурный заповедник, там же расположены главные храмы — Успенский собор и Трапезная церковь.

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УПЦ Киево-Печерская лавра
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