Беглов сообщил о 25 пострадавших при взрыве в баре в Петербурге

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Число пострадавших при взрыве в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге выросло до 25, один человек погиб. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов.

«На текущий момент 25 пострадавших. 19 госпитализированы. Больницы города оказывают всю необходимую помощь», — написал он.

Взрыв в баре «Патриот» в центре города произошел около 18:10 по местному времени (совпадает с мск). В заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), он погиб. Мероприятие организовало движение «Кибер фронт Z». В своем заявлении оно назвало взрыв терактом, а меры безопасности — недостаточными.

«Фонтанка» и «РИА Новости» сообщали, что за несколько минут до взрыва появилась девушка, которая вручила Татарскому статуэтку. Источник агентства, знакомый с ситуацией говорил, что военкор ее знал, а сам подарок осматривали перед вручением. Версии, что Татарский погиб из-за взрыва статуэтки, придерживаются и в силовых структурах, говорили РБК источник в МВД и источник, знакомый с ходом расследования. По данным Baza, SHOT, ТАСС и «Московского комсомольца», мощность взрывного устройства составляла более 200 г в тротиловом эквиваленте.

СК после случившегося завел уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК), за совершение этого преступления предусмотрено пожизненное лишение свободы. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.