Организаторы встречи с Татарским сочли недостаточными меры безопасности

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При организации мероприятия с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин), который погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, были приняты определенные меры безопасности, но их оказалось недостаточно, заявили в движении «Кибер фронт Z».

«Сейчас мы сотрудничаем с правоохранительными органами и надеемся, что все виновные пронесут наказание», — говорится в заявлении движения, опубликованном в телеграм-канале.

Татарский погиб 2 апреля при взрыве, который произошел в кафе на Университетской улице. Там проходил творческий вечер военкора. «РИА Новости» со ссылкой на источник писали, что взрывное устройство на мероприятие принесла девушка. Она подарила Татарскому статуэтку, заняла место в зале и через 5 минут прогремел взрыв, также пишет «Фонтанка».

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