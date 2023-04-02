Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Ребенок утонул в бассейне спортивного комплекса на севере Москвы Общество, 13:09
$35 млн на кольце: в Нью-Йорке выставили на продажу розовый бриллиант Финансы, 13:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:00
Дзюба пообещал «догнать и перегнать бомбардира всея Руси» Кержакова Спорт, 12:55
Как найти бухгалтера, юриста и сотрудников для малого бизнеса РБК и СберБизнес, 12:53
В Китае заподозрили производителя чипов Micron в угрозе нацбезопасности Политика, 12:52
Маск назвал «пропаганду» The New York Times нечитаемой Политика, 12:50
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Развожаев ответил секретарю СНБО на предложение переименовать Севастополь Политика, 12:39
В НХЛ впервые за 19 лет сыграли 60 россиян за сезон Спорт, 12:22
В Сочи нашли пятерых пропавших детей Общество, 12:20
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 12:07
На шахте «Обуховская» в Ростовской области произошло задымление Общество, 12:06
На Украине предложили переименовать Севастополь в «объект № 6» Политика, 11:49
Джошуа выиграл первый бой после двух поражений от Усика Спорт, 11:35
Общество ,  
0 

Ребенок утонул в бассейне спортивного комплекса на севере Москвы

В бассейне в спорткомплексе на севере Москвы утонул семилетний ребенок
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

Ребенок утонул в бассейне одного из спортивных комплексов на севере Москвы, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по столице в своем телеграм-канале.

Уточняется, что мальчик погиб 1 апреля. Ребенку было семь лет.

Головинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека (п.«в» ч.2 ст.238 УК). Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

Следователи начали просматривать записи камер видеонаблюдения и допрашивать сотрудников спорткомплекса. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В конце марта в бассейне в районе Южное Бутово Юго-Западного административного округа Москвы утонул 47-летний мужчина. «Некоторое время мужчина пробыл под водой, несмотря на оказанную сотрудником клуба первую медицинскую помощь, он скончался», — рассказали в Зюзинской межрайонной прокуратуре.

В СК по Москве сообщили, что предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Точную причину будут устанавливать эксперты. При наличии оснований прокуратура проверит фитнес-клуб на безопасность оказываемых услуг.

Читайте на РБК Pro
Почему за год российские компании так и не перешли на отечественное ПО
Какие бывают типы финансовых директоров. И кого взять на работу
В России вырос объем дебиторского долга. Как обеспечить выплату
Картина нового мира: чем ChatGPT и другие способности ИИ угрожают бизнесу
Теги
бассейн СК ребенок Дети Москва спортивный комплекс
Материалы по теме
В одном из бассейнов Москвы во время утреннего заплыва утонул мужчина
Общество
Россиянин утонул в Гагре
Общество
В Москве в бассейне утонула школьница
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter