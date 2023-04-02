В бассейне в спорткомплексе на севере Москвы утонул семилетний ребенок

Ребенок утонул в бассейне спортивного комплекса на севере Москвы

Фото: Прокуратура города Москвы

Ребенок утонул в бассейне одного из спортивных комплексов на севере Москвы, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по столице в своем телеграм-канале.

Уточняется, что мальчик погиб 1 апреля. Ребенку было семь лет.

Головинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека (п.«в» ч.2 ст.238 УК). Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

Следователи начали просматривать записи камер видеонаблюдения и допрашивать сотрудников спорткомплекса. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В конце марта в бассейне в районе Южное Бутово Юго-Западного административного округа Москвы утонул 47-летний мужчина. «Некоторое время мужчина пробыл под водой, несмотря на оказанную сотрудником клуба первую медицинскую помощь, он скончался», — рассказали в Зюзинской межрайонной прокуратуре.

В СК по Москве сообщили, что предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Точную причину будут устанавливать эксперты. При наличии оснований прокуратура проверит фитнес-клуб на безопасность оказываемых услуг.