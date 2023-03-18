Двое детей провалились под лед и утонули в Калужской области

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Умер режиссер-постановщик конкурса «Мисс Россия» Николай Затылкин Общество, 22:07
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре Политика, 21:55
Как понять, насколько загружен ребенок в школе Специальный проект, 21:33
Гол Дзюбы помог «Локомотиву» отыграться с 0:2 и победить «Краснодар» Спорт, 21:33
Перес второй раз в карьере выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» Спорт, 21:25
Прокуратура взяла на контроль сожжение Симбы в Подмосковье Общество, 21:25
Двое детей провалились под лед и утонули в Калужской области Общество, 21:20
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Серебренников назвал шизофренией отмену его балета в Большом театре Общество, 21:18
Альфа-банк ответил «все давно работает» на данные о проблемах с оплатой Финансы, 21:03
Медведев призвал американцев «в бой» фразой «MAGA🤡🤡🤡» Политика, 20:49
В Подмосковье произошел пожар на химзаводе Общество, 20:44
Алексей Ягудин в свой день рождения выиграл турнир по шоу-программам Спорт, 20:42
Премьер Украины объявил об увольнении двух министров Политика, 20:40
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 20:35
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Двое детей провалились под лед и утонули в Калужской области

Пятеро детей провалились под лед в Калужской области, двое из них утонули
Фото: СК РФ по Калужской области
Фото: СК РФ по Калужской области

В Калужской области на реке Протва пять детей провалились под лед, двое из них утонули. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Дети упали под лед в окрестностях Обнинска во время прогулки около лодочной базы. «Двое подростков выбрались самостоятельно, вытащить третьего помог проходивший мимо мужчина, двое школьников 11 и 12 лет утонули», — сообщили в СК. Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

На месте, где дети упали под лед, работают спасатели, поисковые работы еще продолжаются, сообщило правительство региона на странице в социальной сети «ВКонтакте». Спасенных детей поместили в приемный покой одной из больниц, они находятся в состоянии шока, сказано в сообщении. К пострадавшим подросткам уже приехали их родители.

Лед под детьми проломился не около Обнинска, а в самом городе, пишут Kaluganews и «МК Калуга». Инцидент, по данным Kaluganews, произошел около 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Издание пишет, что оба погибших — мальчики.

Теги
Калужская область лед Дети
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В МЧС сообщили о 50 рыбаках на оторвавшихся в Финском заливе льдинах
Общество
В Сахалинской области спасли 40 оторвавшихся от берега на льдине рыбаков
Общество
В Ленобласти во время крещенских купаний в проруби утонула женщина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter