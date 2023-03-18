Двое детей провалились под лед и утонули в Калужской области

Пятеро детей провалились под лед в Калужской области, двое из них утонули

Фото: СК РФ по Калужской области

В Калужской области на реке Протва пять детей провалились под лед, двое из них утонули. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Дети упали под лед в окрестностях Обнинска во время прогулки около лодочной базы. «Двое подростков выбрались самостоятельно, вытащить третьего помог проходивший мимо мужчина, двое школьников 11 и 12 лет утонули», — сообщили в СК. Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

На месте, где дети упали под лед, работают спасатели, поисковые работы еще продолжаются, сообщило правительство региона на странице в социальной сети «ВКонтакте». Спасенных детей поместили в приемный покой одной из больниц, они находятся в состоянии шока, сказано в сообщении. К пострадавшим подросткам уже приехали их родители.

Лед под детьми проломился не около Обнинска, а в самом городе, пишут Kaluganews и «МК Калуга». Инцидент, по данным Kaluganews, произошел около 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Издание пишет, что оба погибших — мальчики.