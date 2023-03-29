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В одном из бассейнов Москвы во время утреннего заплыва утонул мужчина

Мужчина в возрасте 47 лет утонул в бассейне в Южном Бутово на юго-западе Москвы
Фото: West Coast Surfer / moodboard / Global Look Press
Фото: West Coast Surfer / moodboard / Global Look Press

Во время утреннего заплыва в бассейне в районе Южное Бутово Юго-Западного административного округа Москвы утонул мужчина, пишут «Известия» и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

«В бассейне по адресу: Веневская улица, дом 6, в половине шестого утра утонул 47-летний мужчина», — сообщил источник. По данному адресу расположен фитнес-клуб «Зебра», в котором есть бассейн, следует из данных «Яндекс.Карт».

Зюзинская межрайонная прокуратура подтвердила, что инцидент произошел в фитнес-клубе по указанному адресу. «Некоторое время мужчина пробыл под водой, несмотря на оказанную сотрудником клуба первую медицинскую помощь, он скончался», — говорится в сообщении.

В СК по Москве сообщили, что предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Точную причину смерти будут устанавливать эксперты. При наличии оснований прокуратура проверит фитнес-клуб на безопасность оказываемых услуг. 

РБК обратился за комментарием в фитнес-клуб «Зебра».

В сентябре прошлого года в московском Дворце водного спорта «Фили» утонула школьница, она умерла от внезапной остановки сердца, сообщал источник РБК. По его словам, девочку доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Сперанского с диагнозом «клиническая смерть, фибрилляция желудочков», врачи не смогли спасти ей жизнь.

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