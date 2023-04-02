Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, граждане двух стран, «опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства», планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях. Российский президент также заявил о совершенствовании механизмов Союзного государства и эффективной координации усилий на международной арене, в сфере обороны и безопасности.

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы <...> успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета», — считает Путин.

Лукашенко в поздравительной телеграмме назвал Союзное государство «локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве». «Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям», — уверен белорусский президент.

День единения народов Белоруссии и России ежегодно отмечается 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», на основе которого позже были подписаны договора о Союзном государстве.

Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.

В 2021 году Минск и Москва договорились осуществлять 28 союзных программ. Российский премьер-министр Михаил Мишустин 27 марта заявил, что Белоруссия и Россия выполнили примерно две трети союзных программ. Эти программы, по его словам, задали «вектор на ближайшую перспективу всем интеграционным процессам».