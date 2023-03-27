Мишустин назвал дату заседания Высшего госсовета Союзного государства

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назначено «пока» на 6 апреля. Об этом российский премьер-министр Михаил Мишустин сказал на заседании Совета министров Союзного государства, передает «РИА Новости».

Апрельская встреча «позволит придать новый импульс развитию братских российско-белорусских отношений», уверен Мишустин.

Открывая заседание, премьер отметил, что Белоруссия и Россия выполнили примерно две трети союзных программ. Эти программы, по его словам, задали «вектор на ближайшую перспективу всем интеграционным процессам».

Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. В 2021 году Минск и Москва договорились осуществлять 28 союзных программ в финансовой, энергетической, транспортной и других сферах.

В начале февраля Путин и Лукашенко по телефону обсудили подготовку к заседанию Высшего госсовета. «На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы. Но до этого весь спектр актуальных на сегодняшний день вопросов главы государств обсудят и уточнят в ходе предстоящей встречи [Совета министров]», — сообщала пресс-служба белорусского лидера.

В январе Лукашенко говорил об отставании в выполнении некоторых важных программ Союзного государства. По его словам, около 70% мероприятий по реализации уже выполнено, но некоторые отстают от графика. Белоруссия пока не ощутила «заметных подвижек» в сферах энергетики, промышленности и транспорта, отметил тогда Лукашенко.