Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Митрополит Онуфрий возглавит службу УПЦ в Киево-Печерской лавре Общество, 08:45
Утечка соляной кислоты произошла на железнодорожной станции Новосибирска Общество, 08:29
Лукашенко сообщил об объединении усилий с Москвой для защиты суверенитета Политика, 08:21
Пилоты F-35 ВВС США пожаловались на «обман» российских С-300 Технологии и медиа, 08:07
Reutrers сообщил о повышенной активности на главном ядерном объекте КНДР Политика, 07:45
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 07:06
Число жертв торнадо в восточных штатах США возросло до 22 Общество, 07:02
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
WSJ назвала арест Гершковича «жестоким оскорблением свободной прессы» Политика, 07:00
Минобороны сообщило о сбитых дронах «Валькирия» и «Фурия» на Украине Политика, 06:02
Боррель назвал председательство России в СБ ООН подходящим ко Дню дурака Политика, 05:40
Трамп заручился поддержкой 37 конгрессменов перед предъявлением обвинения Политика, 05:28
Замглавы МИД Польши заявил о неработающем «механизме изоляции» России Политика, 04:59
«Известия» узнали о возобновлении приема Emirates карт Visa и MasterCard Общество, 04:21
В России ликвидировали юрлицо разработчика игр Sims и FIFA Технологии и медиа, 04:19
Технологии и медиа ,  
0 

Пилоты F-35 ВВС США пожаловались на «обман» российских С-300

AirForceTimes: пилоты F-35 ВВС США рассказали о «скрытности» российских ЗРК С-300

Пилоты американских стелс-истребителей F-35, патрулирующие восточный фланг НАТО, заявили, что самолеты не всегда могут определить местонахождение российских зенитных ракетных комплексов С-300, поскольку последние имеют цифровые способы уклонения от обнаружения. Об этом летчики рассказали американскому изданию о военной авиации AirForceTimes.

«Мы видели Sa-20 [обозначение С-300 в странах НАТО]. Я знаю, что это Sa-20. Разведка утверждает, что там есть Sa-20, но мой самолет не идентифицировал его, потому что этот Sa-20, предположительно, работал в таком режиме боевого резерва, которого мы раньше не видели», — заявил военный летчик, полковник Крейг Андрл.

Тем не менее, по его словам, F-35 пометил объект для военнослужащих, они повторно загрузили данные в систему самолета, и после этого истребители смогли идентифицировать объект.

В то же время полковник Брэд Башор отметил, что во время патрулирования F-35 не сталкивались с провокациями со стороны военных России и Белоруссии. «Они делают то же, что и мы. Мы просто смотрели друг на друга. Никакого прямого взаимодействия и ничего непрофессионального с обеих сторон», — сказал он.

Истребители F-35 предназначены для блокирования и уничтожения систем противовоздушной обороны. Они также фиксируют сигналы с ближайших радаров, чтобы нанести на карту используемое союзниками и противниками вооружение. В компании-производителе истребителей Lockheed Martin считают, что страны НАТО развернут более 400 самолетов по всей Европе к 2030 году.

В конце декабря 2022 года Lockheed Martin заключила с Пентагоном контракт на поставку 127 F-35: 89 истребителей модификации A, 23 — B и 15 — C. Сумма договора составила $7,8 млрд. В компании отчитались, что в 2022 году американской армии был передан 141 истребитель.

Читайте на РБК Pro
«Картина — это отражение моей внутренней жизни»: Джим Керри — о живописи
Кокаин, коррупция и бытовые ссоры: что погубило Credit Suisse
«Ты так для работы накрасилась?»: 7 самых токсичных фраз от коллег
Набрали кредитов и разводятся: как делить общие долги семейного бизнеса
Теги
F-35 истребители С-300 ЗРК ЗРК С-300 США
Материалы по теме
Lockheed Martin поставит армии США 127 истребителей F-35
Политика
Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытаний
Политика
Крушение истребителя-бомбардировщика F-35 в США. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter