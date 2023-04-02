Пилоты F-35 ВВС США пожаловались на «обман» российских С-300

Пилоты американских стелс-истребителей F-35, патрулирующие восточный фланг НАТО, заявили, что самолеты не всегда могут определить местонахождение российских зенитных ракетных комплексов С-300, поскольку последние имеют цифровые способы уклонения от обнаружения. Об этом летчики рассказали американскому изданию о военной авиации AirForceTimes.

«Мы видели Sa-20 [обозначение С-300 в странах НАТО]. Я знаю, что это Sa-20. Разведка утверждает, что там есть Sa-20, но мой самолет не идентифицировал его, потому что этот Sa-20, предположительно, работал в таком режиме боевого резерва, которого мы раньше не видели», — заявил военный летчик, полковник Крейг Андрл.

Тем не менее, по его словам, F-35 пометил объект для военнослужащих, они повторно загрузили данные в систему самолета, и после этого истребители смогли идентифицировать объект.

В то же время полковник Брэд Башор отметил, что во время патрулирования F-35 не сталкивались с провокациями со стороны военных России и Белоруссии. «Они делают то же, что и мы. Мы просто смотрели друг на друга. Никакого прямого взаимодействия и ничего непрофессионального с обеих сторон», — сказал он.

Истребители F-35 предназначены для блокирования и уничтожения систем противовоздушной обороны. Они также фиксируют сигналы с ближайших радаров, чтобы нанести на карту используемое союзниками и противниками вооружение. В компании-производителе истребителей Lockheed Martin считают, что страны НАТО развернут более 400 самолетов по всей Европе к 2030 году.

В конце декабря 2022 года Lockheed Martin заключила с Пентагоном контракт на поставку 127 F-35: 89 истребителей модификации A, 23 — B и 15 — C. Сумма договора составила $7,8 млрд. В компании отчитались, что в 2022 году американской армии был передан 141 истребитель.