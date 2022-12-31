Lockheed Martin поставит армии США 127 истребителей F-35

Lockheed Martin заключила с Пентагоном контракт на $7,8 млрд на поставку 127 истребителей F-35. Из них 89 истребителей стандартной модификации (A), 23 — с модификацией вертикальной посадки (B) и 15 палубных истребителей (С)

Фото: Zuma / ТАСС

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin подписала контракт с Пентагоном США на поставку 127 истребителей пятого поколения F-35. Сумма контракта составила $7,8 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

В министерстве сообщили, что планируют закупить у компании 127 машин трех различных модификаций: 89 истребителей модификации A, 23 — B и 15 — C. Работы, согласно контракту, будут проводиться на различных локациях, в том числе в Италии, Великобритании и Японии. Ожидаемый срок их завершения — август 2026 года.

В то же время в Lockheed Martin уточнили, что контракт с Пентагоном распространяется на поставку в общей сложности до 398 F-35. Также в компании отчитались, что в 2022 году армии США был передан 141 самолет.

Lockheed Martin F-35 — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (F-35A) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (F-35B) для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель (F-35C) для нужд ВМС США.

F-35 — один из основных экспортных истребителей США. За рубежом их используют Великобритания, Италия, Нидерланды, Австралия, Норвегия, Дания, Канада, Израиль, Япония, Южная Корея, Польша, Бельгия и Сингапур.

На фоне конфликта на Украине контракт с Lockheed Martin на поставку истребителей также заключила Финляндия, а Греция сообщила о планах приобрести эскадрилью истребителей F-35 до конца 2030 года.