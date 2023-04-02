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В России ликвидировали юрлицо разработчика игр Sims и FIFA

Юридическое лицо разработчика игр Sims и FIFA Electronic Arts в России ликвидировали

Юридическое лицо американского разработчика компьютерных игр Electronic Arts (EA) в России «ООО «Электроник артс» ликвидировано, следует из выписки ЕГРЮЛ. Компания была юридически представлена в России с 2007 года.

Сведения о прекращении деятельности юрлица путем ликвидации были внесены в реестр 31 марта. Учредителями компании являются нидерландская Electronic Arts Nederland B. V. (ее доля составляет 99%) и немецкая Electronic Arts GmbH (ей принадлежит оставшийся 1%).

В марте, вскоре после начала российской военной операции на Украине, Electronic Arts объявила, что приостанавливает продажу игр и контента в России и Белоруссии «до разрешения конфликта». Два месяца спустя компания опубликовала финансовый отчет, в котором допустила, что не вернется на российский и белорусский рынки в 2023 году. Также разработчик запретил киберспортсменам из этих стран участвовать в турнирах Apex Legends и FIFA 22.

В ноябре прошлого года «Известия» сообщали, что представительство разработчика в России закрыто и он больше не представлен в стране официально. Бывший сотрудник агентства, которое отвечало за продвижение Electronic Arts в России, рассказал изданию, что все маркетинговые активности компании, связанные со странами СНГ, перенесены в свой офис в Польше.

EA издала многие известные всему миру серии игр, например, Dragon Age, Mass Effect, The Sims и Need for Speed, а также серию симуляторов хоккея NHL и симуляторов футбола FIFA. Последние две издаются под брендом EA Sports.

Теги
ликвидация юридическое лицо компьютерные игры
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