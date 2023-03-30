Разработчик Sims и FIFA Electronic Arts уволит 6% сотрудников

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Американская компания-разработчик видеоигр уволит 6% сотрудников, следует из ее заявления, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Сокращения затронут около 800 сотрудников, отмечает CNBC. Кроме того, Electronic Arts объявила о сокращении офисных площадей.

«Поскольку мы уделяем больше внимания нашему портфолио, мы отказываемся от проектов, которые не способствуют нашей стратегии, пересматривая наше присутствие в сфере недвижимости и реструктурируя некоторые из наших команд», — заявил в пояснительной записке сотрудникам генеральный директор компании Эндрю Уилсон. Он назвал увольнения «наиболее сложной частью», и заверил, что Electronic Arts «работает над этим процессом с максимальной осторожностью и уважением». Уилсон не исключил, что части сотрудников предложат присоединиться к работе над другими проектами.

Работников начали уведомлять о сокращениях в начале текущего квартала, ожидается, что этот процесс продолжится до начала следующего финансового года, уточнил Уилсон.

В США финансовый год для федерального правительства начинается с 1 октября и заканчивается 30 сентября следующего календарного года. При этом в большинстве штатов он начинается 1 июля и заканчивается 30 июня.

EA — разработчик серии игр FIFA, Mass Effect, Battlefield, проектов It Takes Two, Apex Legends, Dead Space, Sims и других.