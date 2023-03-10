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«Глория Джинс» займет место флагманского магазина H&M на Тверской

«Глория Джинс» откроет магазин на месте флагмана H&M на Тверской улице в Москве
Флагманский магазин H&M открылся в «Галерее Актер» на Тверской в мае 2017 года, прошлым летом сеть объявила об уходе из России. «Глория Джинс» займет три этажа в комплексе
Фото: пресс-служба «Глория Джинс»
Фото: пресс-служба «Глория Джинс»

Ретейлер «Глория Джинс» выиграл тендер на право открыть магазин в комплексе «Галерея Актер» на углу Тверской улицы и Пушкинской площади в Москве, где ранее располагался флагманский магазин H&M. Об этом говорится в сообщении российской компании, поступившем в РБК.

Консультантом сделки выступила NF Group (бывшая Knight Frank Russia), ее сумма не уточняется.

Флагманский магазин «Глория Джинс» займет площадь почти 5 тыс. кв. м и будет располагаться на трех этажах, он станет крупнейшим в сети ретейлера. «Конкуренция за возможность открыть свой магазин в этом бомбически офигенном месте была огромной, и я кайфую от этой сделки», –– сказал председатель совета директоров компании Владимир Мельников.

ТАСС со ссылкой на источник передает, что открытие магазина запланировано на весну.

У «Глория Джинс» насчитывается более 680 розничных магазинов в 300 городах России, Белоруссии и Казахстана. В 2022 году выручка группы компаний составила 70 млрд руб., что на 15% больше, чем годом ранее.

Общая площадь ТРЦ «Галерея Актер» — 18 074,5 кв м. В здании девять этажей, на первых трех располагается торговый центр, остальные шесть занимают офисы. Комплекс открылся в 1996 году после реконструкции исторического здания Дома актера, практически полностью сгоревшего в пожаре 1990 года. Флагманский магазин H&M открылся там в мае 2017 года.

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H&M приостановила работу в России из-за военных действий на Украине в начале марта 2022 года, а в июле объявила об уходе с российского рынка. Остатки товаров H&M начали продавать маркетплейсы. К началу декабря все магазины сети, которых было порядка 150, закрылись. Летом «Коммерсантъ» писал, что сеть искала покупателя российского бизнеса.

В конце ноября директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова сообщила, что на месте магазинов H&M откроются торговые точки российских брендов. Среди них — Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic), Lime, «Снежная королева». Также магазины займет турецкий бренд Koton.

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Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Глория Джинс» H&M Тверская улица «Галерея Актер»
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