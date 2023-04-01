Кадыров наградил Бастрыкина орденом Ахмата Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина орденом Ахмата Кадырова. Видео награждения появилось в Instagram помощника главы региона (соцсеть принадлежит компании Meta — запрещенной в России террористической организации).

«За особые заслуги перед Чеченской Республикой и личный вклад в дело борьбы с преступностью, укрепление законности и правопорядка награждается орденом Кадырова Бастрыкин Александр Иванович», — говорится в указе награждения.

В ответ Бастрыкин наградил Кадырова ведомственной медалью СК «Доблесть и отвага».

Орденом Ахмата Кадырова награждаются государственные и общественные деятели за исключительные заслуги, связанные с развитием чеченской государственности или достижениями в труде. В ноябре прошлого года этот орден получила одна из дочерей Кадырова, начальница департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова.