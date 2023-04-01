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Минобороны сообщило о сбитых украинских Ми-8 и МиГ-29 в ДНР
Минобороны России: ВКС сбили в ДНР МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ
МиГ-29
Российские ВКС сбили в ДНР украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
МиГ-29 был сбит в районе населенного пункта Коптево. Вертолет Ми-8 сбили у населенного пункта Нововасилевка, рассказал Конашенков.
Накануне российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении 440 украинских военных и иностранных добровольцев. Большинство украинских военных было уничтожено на донецком направлении — 260 человек. На южно-донецком и запорожском направлениях — до 35 человек, на херсонском — до 30.
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