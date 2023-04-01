Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении: в перестрелке на границе с Азербайджаном погиб военный, еще один ранен

Фото: Артём Микрюков / Reuters

Перестрелка произошла на границе Армении и Азербайджана, в результате погиб солдат-срочник, еще один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

Инцидент произошел вечером 31 марта, около 22:50 по местному времени (21:50 мск). «В условиях крайне плохой видимости по недоразумению произошла перестрелка между военнослужащими вооруженных сил Армении. Одновременно прозвучали также выстрелы с азербайджанской стороны. После инцидента было обнаружено тело военнослужащего срочной службы вооруженных сил Армении Грачьи Саруханяна со смертельным огнестрельным ранением», — сказано в сообщении.

На границе Армении и Азербайджана периодически происходят столкновения. Стороны конфликтуют, так как оспаривают статус Нагорного Карабаха (непризнанной Республики Арцах). Очередное крупное обострение произошло в 2020 году, столкновения продолжались на протяжении 44 дней — с 27 сентября по 10 ноября. В итоге премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал соглашение, согласно которому армянская сторона передала Азербайджану территории, которые заняла еще в 1990-х годах: семь районов, а также ряд сел и два города — Шушу и Гадрут.

В Лачинский коридор, единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах и Армению, зашли российские миротворцы. С середины декабря 2022 года коридор заблокирован. Дорогу перекрыли неизвестные, представившиеся экоактивистами из Азербайджана. Ереван обвиняет Баку в организации блокады.