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Трамп собрал $4 млн за пять часов после сообщений о выдвижении обвинений

Штаб Трампа заявил о собранных $4 млн за пять часов после сообщений о выдвижении обвинений
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Octavio Jones / Reuters)

Экс-президент США Дональд Трамп собрал $4 млн пожертвований за пять часов после появления сообщений о предъявлении ему обвинений. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на предвыборный штаб политика.

Пожертвования, по информации штаба, поступили из всех 50 штатов страны в течение пяти часов после появления данных об обвинительном заключении. причем ровно четверть из них перечислили люди, которые жертвовали средства впервые.

Убедиться в достоверности этих данных можно будет только после того, как предвыборный штаб представит финансовый отчет за первый квартал текущего года, отмечает агентство. Это произойдет до 15 апреля.

К началу года на счетах кампании Трампа было менее $4 млн, отмечает агентство. 

Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого будет открыто уголовное дело. 31 марта окружная прокуратура Манхэттена связалась с его адвокатом по поводу предъявления обвинений — каких именно, пока не разглашается.

Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что экс-президенту должны предъявить по меньшей мере одно уголовное обвинение. По данным источников CNN, Трампу собираются вменить более 30 пунктов обвинения, связанных с мошенничеством в бизнесе.

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Ожидается, что экс-президент 3 апреля, прилетит в Нью-Йорк из Флориды и проведет ночь в Trump Tower, писали Bloomberg и Associated Press. На следующий день он предстанет перед судом и выслушает обвинения, после чего заявит о своей невиновности и вернется в свою резиденцию Мар-а-Лаго, передавал Bloomberg.

Теги
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