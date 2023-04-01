Мацуев заболел коронавирусом и перенес концерты

Народный артист России, пианист Денис Мацуев заразился коронавирусом, из-за чего ему пришлось перенести концерты в Московской филармонии. Об этом ТАСС рассказал сам музыкант.

«Печально то, что это легло на юбилейные даты Сергея Васильевича Рахманинова. Мы сейчас с филармонией принимаем решение обязательного переноса всех этих трех концертов», — сказал Мацуев, отметив, что 30 марта у него было «неважное самочувствие», а 31 марта оно улучшилось.

Говоря о запланированных концертах, он уточнил, что их не отменят, а перенесут на другие даты.

Концерты по случаю 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова с участием Мацуева должны были состояться 1, 2 и 3 апреля в Московской филармонии. Однако из-за болезни музыканта программу концертов изменили, сообщается в телеграм-канале филармонии.

«В первом отделении прозвучит второй концерт Рахманинова в исполнении лауреата первой премии I Конкурса имени Рахманинова Ивана Бессонова. Во втором отделении концерта прозвучат «Симфонические танцы». Дирижер — Валерий Гергиев», — говорится в сообщении. Концерт с участием Мацуева, который должен был состояться 1 апреля, будет перенесен на другую дату, концерты 2 и 3 апреля также переносятся, добавили там.

В начале февраля стало известно об отмене концертов Мацуева в Италии. Его выступления в рамках международного фестиваля Pianistico в городах Брешиа и Бергамо были запланированы на май. Организаторы фестиваля пояснили, что отменили концерты по инициативе мэров. Письмо с такой просьбой им отправил посол Украины в Италии Ярослав Мельник.