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Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом по внешней политике

Песков: Путин проведет совещание с Совбезом о новой концепции внешней политики России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин проведет «важное совещание» с Советом безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«На повестке будет доклад [министра иностранных дел Сергея] Лаврова о новой концепции внешней политики», — пояснил Песков.

Путин в конце декабря в рамках Совбеза уже обсуждал новую концепцию внешней политики, Лавров выступал тогда с докладом. Директор департамента внешнеполитического планирования МИДа Алексей Дробинин говорил, что новая концепция внешней политики России может выйти уже в начале этого года.

В середине минувшего февраля глава МИД России заявил, что обновленная концепция внешней политики страны предусматривает необходимость остановить монополию Запада на определение рамок международной жизни. Он подчеркнул, что эти рамки должны определяться на основе баланса интересов и Устава ООН. Лавров также отметил, что сейчас России пытаются мешать, стремятся отбросить ее на десятилетия назад или вообще сорвать развитие страны под лозунгами деколонизации и «подготовки к распаду России».

Текущая версия концепции внешней политики России была принята в 2016 году. В ноябре 2021-го Лавров отмечал, что тогда ситуация в мире стала «несколько иной» и с тех пор произошли «достаточно глубокие перемены». В январе прошлого года президенту представили обновленную концепцию, после чего тот поручил ее доработать.

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Владимир Путин Дмитрий Песков Совбез России

Владимир Путин

политик, президент России

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