Путин обсудил с Совбезом концепцию внешней политики России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на нем обсуждалась концепция внешней политики страны, сообщил Кремль.

Глава государства заслушал доклад министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Директор департамента внешнеполитического планирования МИДа Алексей Дробинин на прошлой неделе сообщил, что ведомство сможет выпустить новую концепцию внешней политики России в начале 2023 года. Тогда дипломат отмечал, что ее должен рассмотреть Совбез.

Как пояснил Дробинин, концепция создана для того, чтобы «иностранные друзья, партнеры и оппоненты понимали», куда Россия собирается «крутить педали» в ближайшие четыре-шесть лет.

Существующая версия документа была принята в 2016 году. В ноябре 2021 года Лавров отмечал, что тогда ситуация в мире была «несколько иной». В январе 2022 года Путину представили обновленную концепцию, но президент поручил ее доработать.