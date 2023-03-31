Обвиненного в дискредитации лидера камчатского «Яблока» оштрафовали

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба партии «Яблоко» )

Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновным в дискредитации армии журналиста, лидера камчатского отделения партии «Яблока» Владимира Ефимова. Об этом сообщила пресс-служба партии. Карточка дела опубликована на сайте суда.

Ефимова обвинили по ч. 1 ст. 280.3 УК после двух административных штрафов о дискредитации. Лидера партии приговорили к штрафу в размере 200 тыс. руб. и запретили ему публиковать материалы в интернете в течение двух лет, говорится в сообщении партии. «Яблоко» заявила о намерении обжаловать данное решение. Информацию об этом Ефимов подтвердил изданию «Кам 24».

РБК направил запрос в пресс-службу Петропавловск-Камчатского городского суда.

В пресс-службе отметили, что поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации Ефимова в социальных сетях. Дело на него завели в мае прошлого года. Тогда в его доме прошел обыск, политика отправили в изолятор временного содержания.

30 марта административный протокол за «дискредитацию армии» завели на члена федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова. Поводом стала публикация в соцсети «ВКонтакте» отчета ООН о жертвах на Украине. Протокол об административном нарушении завели по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил России), Ефимова оштрафовали на 30 тыс. руб. Партия также заявляла, что намерена обжаловать данное решение.