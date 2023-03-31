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Обвиненного в дискредитации лидера камчатского «Яблока» оштрафовали

Обвиненного в дискредитации армии лидера камчатского «Яблока» оштрафовали на 200 тыс. руб.
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба партии «Яблоко» )

Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновным в дискредитации армии журналиста, лидера камчатского отделения партии «Яблока» Владимира Ефимова. Об этом сообщила пресс-служба партии. Карточка дела опубликована на сайте суда.

Ефимова обвинили по ч. 1 ст. 280.3 УК после двух административных штрафов о дискредитации. Лидера партии приговорили к штрафу в размере 200 тыс. руб. и запретили ему публиковать материалы в интернете в течение двух лет, говорится в сообщении партии. «Яблоко» заявила о намерении обжаловать данное решение. Информацию об этом Ефимов подтвердил изданию «Кам 24».

РБК направил запрос в пресс-службу Петропавловск-Камчатского городского суда.

В пресс-службе отметили, что поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации Ефимова в социальных сетях. Дело на него завели в мае прошлого года. Тогда в его доме прошел обыск, политика отправили в изолятор временного содержания.

30 марта административный протокол за «дискредитацию армии» завели на члена федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова. Поводом стала публикация в соцсети «ВКонтакте» отчета ООН о жертвах на Украине. Протокол об административном нарушении завели по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил России), Ефимова оштрафовали на 30 тыс. руб. Партия также заявляла, что намерена обжаловать данное решение.

Теги
«Яблоко» Петропавловск-Камчатский дискредитация армии новости
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