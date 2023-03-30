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На члена федерального бюро «Яблока» составили протокол о дискредитации

Партия «Яблоко»: протокол о дискредитации завели на члена федерального бюро партии Ефимова
Александр Ефимов
Александр Ефимов (Фото: пресс-служба партии «Яблоко»)

Члена федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова обвинили в «дискредитации армии» за публикацию в соцсети «ВКонтакте» отчета ООН о жертвах на Украине. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Протокол об административном нарушении завели по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил России), Ефимова оштрафовали на 30 тыс. руб. Партия заявила о намерении обжаловать данное решение.

Карточка дела опубликована на сайте суда. В Волжском городском суде РБК обещали сообщить о других подробностях позже.

По данным пресс-службы, 29 марта Ефимову позвонили сотрудники полиции УВД в городе Волжский Волгоградской области и пригласили приехать в отделение. Там политик узнал, что дело заведено за его пост во «ВКонтакте» от 22 января. В нем он опубликовал официальные данные ООН о количестве погибших на территории Донбасса в 2021 году и после начала военной операции на Украине.

Александр Ефимов является членом партии «Яблоко» с 2011 года. Через год он занял должность председателя местного отделения в городе Волжский, с 2019-го — члена федерального бюро партии.

В январе административное дело о дискредитации армии завели в отношении бывшего председателя партии «Яблоко», депутата заксобрания Карелии Эмилии Слабуновой. Сама Слабунова говорила, что на нее «донесли» после выступления на совместном заседании двух комитетов законодательного собрания и появления соответствующей публикации в телеграм-канале.

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«Яблоко» партия дискредитация армии новости
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