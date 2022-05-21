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На главу камчатского «Яблока» завели дело за «дискредитацию армии»

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: yabloko.ru)

В отношении председателя камчатского отделения партии «Яблоко» Владимира Ефимова завели уголовное дело за «дискредитацию армии». Об этом сообщила пресс-служба партии.

«В Петропавловске-Камчатском заведено уголовное дело в отношении журналиста, председателя камчатского «Яблока» Владимира Ефимова по ч.1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на три года.

На Шлосберга составили протокол по статье о дискредитации армии России
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Лев Шлосберг

В доме Ефимова прошел обыск, сам он отправлен в изолятор временного содержания. Ранее Ефимова дважды штрафовали на 30 тыс. по административным делам за «дискредитацию армии».

РБК направил запрос в пресс-службу регионального ГУ МВД.

Как рассказали в «Яблоке», Ефимов «активно выражал свою политическую позицию в интернете и испытывал прессинг силовых структур в связи с пацифистской позицией».

В середине апреля протокол о дискредитации Российской армии составили на председателя отделения «Яблока» в Псковской области Льва Шлосберга. По словам политика, на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Часть 1 предусматривает наказание для граждан в виде штрафа в размере до 50 тыс. руб.

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