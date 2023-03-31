Число погибших при обрушении в индийском храме выросло до 35

Фото: Javed Dar / XinHua / Global Look Press

Число погибших в результате несчастного случая в храме индийского города Индор (штат Мадхья-Прадеш) увеличилось до 35 человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местные власти.

Трагедия произошла накануне. Десятки верующих собрались в храме, чтобы отпраздновать день явления легендарного царя Рамы, который почитается как один из аватаров бога Вишну.

Верующие собрались на крышке ступенчатого колодца, и тот не выдержал их вес. Собравшиеся провалились вниз.

В 2012 году в Индии после давки на религиозном празднике Чхатх погибли 14 человек, в том числе девять детей. Давка началась после того, как рухнул временный мост через реку Ганг.