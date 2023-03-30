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При пожаре на корабле у берегов Филиппин погибли 12 человек

При пожаре на корабле у берегов Филиппин погибли 12 человек, еще 14 пострадали

По меньшей мере 12 человек погибли при пожаре на корабле у берегов острова Басилан на юге Филиппин, передает ABS-СBN со ссылкой на губернатора острова Хаджимана Хатамана Саллимана.

Пожар начался вечером 29 марта, в этот момент на борту корабля Lady Mary Joy находилось около 200 человек. 12 из них погибли, 14 пострадали, а семеро пропали без вести. Саллиман уточнил, что среди погибших трое детей.

Судно плыло от архипелага Сулу в сторону города Замбоанга на острове Минданао, пишет ABS-СBN. Причину, по которой началось возгорание, пока не установили, отметил Саллиман. Большую часть пассажиров уже эвакуировали.

Местная береговая охрана проверяет окрестности на наличие разливов нефти. Как сообщил TeleRadyo начальник управления по уменьшению опасности стихийных бедствий и ликвидации их последствий на острове Басилан Никсон Алонзо, утечек специалисты не обнаружили, однако на корабле до сих пор слышны звуки взрывов.

Ранее, 25 марта, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на шоколадной фабрике в Вэст Ридинге (штат Пенсильвания) в США погибли два человека, еще девять пропали без вести. Шесть человек пострадали, их госпитализировали.

Теги
Филиппины Пожар корабль
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