Депутат Картаполов: призывников не отправят служить в Донбасс и другие новые территории

В Госдуме пообещали, что призывников не направят служить в Донбасс

Весенний призыв начнется 1 апреля, срочников не отправят на новые территории, пообещал Картаполов. Он также отметил, что призывать будут по старым правилам — с 18 до 27 лет

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Россиян, призванных во время весеннего призыва, не направят служить в республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«В новых субъектах РФ — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — призыв не будет проводиться вообще весной» — добавил депутат.

Весенний призыв традиционно проходит с 1 апреля по 15 июля.

По словам Картаполова, повышение призывного возраста не коснется ближайшего призыва, его проведут «по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство, и никому не надо переживать по этому поводу». Законопроект в Госдуме планируют изучить не раньше чем через две с половиной недели — после 17 апреля.

Законопроект внесли в Думу 13 марта. Сейчас в Вооруженные силы призывают с 18 до 27 лет, документ предусматривает поэтапное повышение порогов: до 19 лет с 1 января 2024 года, до 20 лет с 1 января 2025 года и до 21 года — с 1 января 2026 года. Верхний предел призывного возраста предлагается поднять до 30 лет сразу — с 1 января 2024 года.

«Люди будут приходить, имеющие специальность. То есть их не надо будет практически заново обучать, а сейчас очень многие специальности военные являются родственными специальностями с гражданскими», — пояснял Картаполов.