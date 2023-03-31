Аналитики зафиксировали рост «дипломатического обаяния» России

Аналитики отметили рост числа стран, которые стали относиться к России лояльнее — с 29 в 2022 году до 35 на сегодняшний день. В отчете утверждается, что Россию поддерживают 33% населения мира

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Сфера влияния России в мире за год расширилась из-за наращивания «дипломатического обаяния», сообщает телеканал CNBC со ссылкой на аналитическую компанию Великобритании Economist Intelligence Unit (EIU).

Аналитики оценили применение санкций против России, официальные заявления высокопоставленных политиков, модели голосования в ООН, а также политические, военные и экономические связи. Они констатировали значительный рост числа стран, которые стали относиться к России более лояльно — с 29 в прошлом году до 35 на сегодняшний день. В частности, это ЮАР, Буркина-Фасо и Мали, а также Китай. В отчете EIU утверждается, что, таким образом, Россию поддерживают 33% населения мира.

«Число стран, активно осуждающих Россию, сократилось со 131 до 122. Блок под руководством США и Европейского союза, включая страны «прозападного толка», представляет около 36% населения мира», — говорится в докладе. Уточняется, что на этот блок приходится почти 68% мирового ВВП, что подчеркивает возникающий разрыв между богатыми западными экономиками и глобальным югом.

Аналитики связывают изменения в отношении к Москве с реакцией на Россию западных стран, которую южные государства считают лицемерными и напоминающими военную интервенцию. Одновременно с этим Россия и Китай представляются развивающимся странам как более надежные экономические и военные союзники, не оказывающие давление на внутриполитическую обстановку через санкции.

Как заявила CNBC директор EIU по глобальному прогнозированию Агата Демарес, «российская пропаганда в развивающихся странах работает чрезвычайно хорошо». Она добавила, что Москва разжигает в них «негодование» против бывших колониальных держав, «подпитывая идею о том, что санкции со стороны западных стран усиливают глобальную продовольственную и энергетическую нестабильность».

Замглавы российского МИДа Михаил Богданов заявлял в конце февраля, что США оказывают давление на африканские страны, чтобы сорвать саммит Россия — Африка. По его словам, Запад стал больше давить с начала военной операции на Украине, угрожая странам Африки санкциями и прекращением финансовой и гуманитарной помощи. Богданов добавил, что Россия отстаивает принцип свободного выбора пути развития суверенных стран. Саммит должен пройти в Санкт-Петербурге в июле.