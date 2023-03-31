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Затор из-за снега на трассе М-4 в Ростовской области сократился на треть

Губернатор Голубев: затор на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области сократился на треть

Затор на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области сократился на треть — с 60 до 39 км. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев. 30 марта дорогу занесло сильным снегопадом, парализовав движение машин.

По словам главы региона, было организовано семь маршрутов доставки продуктов, 20 человек эвакуировали. «В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 181 человек и 111 единиц техники», — уточнил Голубев.

Ранее он ввел режим ЧС в четырех западных районах Ростовской области — Белокалитвинском, Красносулинском, Октябрьском и Каменском, а также в городе Шахты, из-за мощного снегопада. На участке М-4 «Дон» было перекрыто движение из-за количества осадков до особого распоряжения. По дороге ограничили движение фур и направили их на стоянки до улучшения погодных условий. Трасса М-4 «Дон» протяженностью 1,5 тыс. км соединяет Москву с Краснодарским краем.

Жители Ростовской области сообщили порталу 161.ru, что до пунктов обогрева тяжело добраться — автомобили со всех сторон зажаты сугробами и фурами, а саму дорогу замело снегом. По словам очевидца Дмитрия, сугробы достигают 30-40 см. Он уточнил, что люди «бросают транспорт» и пешком идут в сторону города Гуково.

Как сообщает «Комсомольская правда» в Ростове, прокуратура региона следит за соблюдением уполномоченными органами прав граждан, оказавшихся заблокированными на трассах. Из-за снега на дорогах без возможности ехать дальше оказались сотни машин.

В ГУ МЧС по Ростовской области попросили водителей большегрузов «оказывать взаимную помощь автомобилистам, находящимся в пробке, для экономии топлива, обогрева и освобождения проезда для тяжелой техники». Ранее ведомство развернуло семь мобильных и пять стационарных пунктов обогрева вдоль М-4 «Дон».

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Ростовская область М-4 «Дон» снегопад Погода Василий Голубев
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