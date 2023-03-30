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МИД заявил, что аккредитация журналисту WSJ в России нужна для прикрытия

Мария Захарова: деятельность задержанного сотрудника WSJ не связана с журналистикой
Мария Захарова утверждает, что Эван Гершкович использовал журналистскую визу для прикрытия своей деятельности. ФСБ заподозрила его в шпионаже. Знакомые журналиста говорили, что он интересовался ЧВК «Вагнер»
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: ТАСС)

Деятельность корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого задержали в Екатеринбурге, не имела отношения к журналистике, написала на своей странице в Telegram официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По словам Захаровой, статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация «используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой», не впервые, подобные случаи были и ранее. «Уже не первого известного западника «хватают за руку», — заявила она.

По версии ФСБ, Гершкович по заданию Соединенных Штатов собирал секретные данные об одном из российских оборонных предприятий, составляющих государственную тайну.

Накануне екатеринбургское издание «Вечерние ведомости» сообщило со ссылкой на очевидцев, что силовики в гражданском задержали неизвестного мужчину у ресторана Bukowski Grill. Позднее екатеринбургский PR-менеджер Ярослав Ширшиков, общавшийся с Гершковичем, сообщил, что тот перестал выходить на связь. По словам Ширшикова, они обедали с корреспондентом WSJ в этом ресторане. Пиарщик рассказывал, что в последнем материале, над которым работал Гершкович, говорилось об «отношении к ЧВК «Вагнер» в обществе».

Гершкович работает в России в составе московского бюро издания WSJ, он освещает события в стране и на Украине, ему выдал аккредитацию российский МИД. Журналист около шести лет живет в Москве. После задержания Гершковича в WSJ заявили, что обеспокоены безопасностью своего сотрудника.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
The Wall Street Journal Мария Захарова журналист шпионаж ФСБ
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