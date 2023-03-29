Мощный снегопад принес в Петербург сугробы декабрьского уровня

После мощного снегопада в центре Петербурга высота снежного покрова достигла 16 см

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Высота снежного покрова в центре Петербурга достигла 16 см, что близко к показателю декабря прошлого года, сообщил начальник Гидрометцентра города Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Синоптик отметил, что снег в Петербурге шел более 12 часов. За сутки выпало около 45% от месячной нормы осадков. В центре Петербурга высота снежного покрова достигла 16 см, в Ломоносове — 14 см, а в Кронштадте — 18 см.

За март в Петербурге уже выпало 75 мм осадков, что составляет более двух месячных норм (208%), сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«Март-2023 в Северной столице уже стал самым влажным за последние полвека!» — написал синоптик.

Согласно прогнозу Колесова, снег постепенно прекратится в Петербурге в четверг. Днем температура воздуха составит около нуля градусов, а ночью опустится до минус четырех-шести градусов.