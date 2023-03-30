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В России резко снизился спрос на суррогатное материнство

«Медвестник»: в России резко снизился спрос на программы суррогатного материнства
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

По итогам первого квартала текущего года в России резко снизилось число семей, обратившихся за услугами суррогатного материнства, сообщили изданию «Медвестник» в клиниках вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). При этом они считают, что падение спроса только усилится на фоне принятого в декабре прошлого года закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев.

Основатель Ассоциации суррогатных мам и доноров ооцитов (яйцеклеток) Asmed Елена Литвишко рассказала о падении спроса в четыре раза: за три месяца этого года за подбором суррогатной матери обратились четыре пары, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 16.

Главный врач столичной клиники «Мак ЭКО» Нино Какучая сообщила, что за январь—март программой суррогатного материнства воспользовался всего один человек, тогда как в прошлом году их было шесть.

По данным одного из крупнейших профильных российских агентств «Спарта», спрос в 2022 году на суррогатное материнство рухнул почти втрое после начала пандемии коронавируса: за 2020 год было рождено 213 детей по этой программе, а в 2022 году — 81 ребенок.

Среди причин отказа от программ суррогатного материнства собеседники издания назвали отъезд части пациентов за границу и надежду генетических родителей «переждать период нестабильности». В калининградском «Агентстве суррогатного материнства» (АСМ) рассказали о перебоях с поставками медизделий для проведения процедур из-за санкций в прошлом году.

Спрос также снизил рост цен на услуги суррогатных матерей, пишет «Медвестник»: за 2022 год они подорожали на 15–25%, в то время как платежеспособность пациентов снизилась.

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Внесли свою лепту и законодательные изменения. Принятый в декабре прошлого года закон предполагает, что подписать договор на оказание услуг с суррогатной матерью могут только состоящие в браке российские граждане или одинокие женщины. Иностранцам проводить такие процедуры запрещено, за исключением тех, кто находится в браке с гражданином России. Ребенок, рожденный такой матерью, приобретает гражданство России по рождению. Кроме того, в законе появился запрет на использование частичного донорства — то есть теперь воспользоваться программой суррогатного материнства могут только женщины с собственными яйцеклетками.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, за последние годы за рубеж из России вывезли 45 тыс. детей, рожденных суррогатными матерями. Он высказывал мнение, что закон позволит предотвратить торговлю детьми и не допустить их попадания в однополые семьи и продажи на органы.

Теги
суррогатное материнство падение спроса
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