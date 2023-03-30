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Глава Росавиации допустил возобновление полетов в Мьянму и Монголию

Глава Росавиации Нерадько допустил возобновление полетов в Мьянму и Монголию
Янгон, Мьянма
Янгон, Мьянма (Фото: Myo Kyaw Soe / XinHua / Global Look Press)

Россия может возобновить авиасообщение с Мьянмой, Монголией, Южной Кореей и еще некоторыми странами, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации, передает ТАСС.

«В перспективе на текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею», — сказал Нерадько.

По его словам, авиакомпании России также прорабатывают возможность запуска рейсов в страны африканского континента — Эфиопию, Южную Африку, Алжир, Тунис и другие страны.

2 февраля «Коммерсантъ» узнал, что Росавиация рассматривает варианты организации прямого авиасообщения с некоторыми странами Африки и Непалом. Тогда агентство искало авиакомпании, которые готовы рассмотреть такую возможность.

Источник, близкий к Минтрансу, сообщал газете, что возможность организации прямых рейсов обсуждалась на совещании с авиакомпаниями, однако «конкретных инициатив» пока не поступало. По его словам, вопрос о переговорах с африканскими странами о гарантиях для самолетов с двойной регистрацией пока не обсуждался, но «это может произойти на следующем этапе».

Два собеседника «Коммерсанта» в авиакомпаниях сообщали, что готовы организовать авиасообщение, но только при наличии таких гарантий. Еще один источник усомнился, что перевозчики с «очищенными» самолетами будут переставлять их «с популярных и доходных» направлений — Турции, Египта, Таиланда.

Россия начала перерегистрацию западных самолетов в национальном реестре после начала военной операции на Украине, когда ЕС и США ввели санкции против российской авиационной отрасли. Международная организация гражданской авиации (ICAO) увидела в этом риск обеспечения безопасности полетов. Двойная регистрация влечет за собой проблемы, которые связаны с международным признанием лицензии радиостанции самолета и сертификата его летной годности.

Теги
Росавиация авиасообщение полеты Мьянма Монголия
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