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В Крыму депутаты одобрили идею увольнять госслужащих-иноагентов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму депутаты Госсовета приняли в первом чтении поправки в республиканское законодательство, позволяющие увольнять чиновников в случае получения ими статуса иностранного агента. Об этом говорится в сообщении на сайте пресс-службы Госсовета Крыма.

«Закон о муниципальной службе дополняется положением, согласно которому трудовой договор с муниципальным служащим может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае приобретения этим служащим статуса иностранного агента», — говорится на сайте пресс-службы.

Кроме того, в закон о выборах депутатов муниципальных образований и депутатов Госсовета будет внесен запрет для иностранных агентов вносить пожертвования в избирательные фонды депутатов.

На федеральном уровне при обретении статуса иноагента граждане не могут работать на государственной и муниципальной службе, в органах внутренних дел. Статус иноагента является основанием для увольнения из ФСБ, СК, СВР, ФСИН, а также органов таможни, внутренних дел, противопожарной службы, следовало из федерального закона, который принимала Госдума.

В январе правительство утвердило положение о госконтроле за иноагентами. Представители Минюста могут осуществлять контроль за деятельностью иноагентов, в том числе посещать их мероприятия, запрашивать финансовые документы и выдавать предписания о необходимости устранения нарушений.

Теги
Крым иноагенты увольнения
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