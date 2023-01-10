Против экс-председателя «Яблока» завели дело о дискредитации армии

Эмилия Слабунова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Административное дело о дискредитации армии завели в отношении экс-председателя партии «Яблоко», депутата заксобрания Карелии Эмилии Слабуновой, следует из базы данных Петрозаводского городского суда.

Дело завели по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), оно поступило в суд 9 января. Дата рассмотрения пока не назначена. За совершение этого правонарушения Слабуновой как должностному лицу может грозить штраф до 200 тыс. руб.

Накануне Слабунова сообщила в своем телеграм-канале, что «в последние дни ушедшего года получила «подарок» под елочку — протокол о «дискредитации» российской армии». Депутат заявила, что на нее «донесли» после выступления на совместном заседании двух комитетов законодательного собрания и появления соответствующей публикации в телеграм-канале.

«Донос во все инстанции», по словам Слабуновой, «отправил депутат парламента Карелии от «ЕР» («Единая Россия», — РБК.)». «Выступление касалось повестки — обеспечения безопасности детей, строительства школ во избежание вторых смен, обеспечения школ психологами. Упоминаний армии в нем не было», — заявила парламентарий.

Телеграм-канал From Karelia with freedom ранее опубликовал фотографии заявления, составленного, по его данным, от лица депутата парламента Карелии от «Единой России» Леонида Лиминчука в МВД, ФСБ, СК и прокуратуру. В нем в качестве основания для обращения приводились слова Слабуновой о финансировании военной операции. В документе также упоминался пост из телеграм-канала Слабуновой от 30 сентября, посвященной влиянию частичной мобилизации на ситуацию в обществе. РБК обратился за комментарием к Лиминчуку.

Слабунова в 2015–2019 годах была председателем партии «Яблоко». С 2016 года она занимает пост депутата Законодательного собрания Республики Карелия.

Ранее в суд поступили протоколы о дискредитации армии на депутата заксобрания Петербурга от «Яблока» Бориса Вишневского и экс-депутата от партии Максима Резника.