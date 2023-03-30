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Глава МВФ заявила о несправедливом распределении благ глобализации в мире

Глава МВФ Георгиева призвала признать несправедливое распределение выгод глобализации
Кристалина Георгиева
Кристалина Георгиева (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Следует признать, что выгоды глобализации несправедливо распределяются между странами и народами, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая на форуме в Боао. Стенограмма выступления опубликована на сайте МВФ.

Кроме того, отметила она, необходимо сделать цепочки поставок более безопасными и диверсифицированными.

«Решение этих проблем требует прагматичного подхода — совместной работы там, где это наиболее важно, например, для стимулирования международной торговли справедливым образом и диверсификации цепочек поставок, основанных только на экономической логике, но не более того», — сказала Георгиева.

Еще в 2017 году экономисты Всемирного банка заявили, что ожидания от финансовой глобализации не оправдались до конца. Она должна была вести к тому, что ресурсы направляются из более богатых в более бедные страны, способствуя росту инвестиций, ВВП и, как следствие, уровня жизни. Однако в действительности она «может иметь меньше общего с чистым финансированием бедных стран богатыми, чем первоначально предполагалось». В частности, финансовая глобализация увеличивала риски для национальных валют, тем самым усугубляя кризис в более бедных странах.

После начала пандемии коронавируса, а позже российской военной операции на Украине стали чаще звучать заявления о конце глобализации. В том числе в конце декабря прошлого года об этом заявили в JPMorgan. По словам главы отдела институциональной портфельной стратегии компании Джареда Гросса, экономическая, политическая и социальная глобализация пять-семь лет назад «вышли на плато», а в последнее время наблюдается угасание этих трендов.

Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что глобализация «по-американски» закончилась и что в России происходит переориентация внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. «Параллельно выстраивается новая система — и финансовая, и логистическая», — подчеркнул он.

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Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о неприемлемости однополярной системы мира, отмечая, что она делит народы «на первый и второй сорт». В июле прошлого года он сказал, что основанная на «либеральной, глобалистской идеологии» модель, которая «приобретает черты тоталитаризма», уходит со сцены.

Теги
МВФ Кристалина Георгиева глобализация
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