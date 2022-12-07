Лавров заявил о конце «глобализации по-американски»

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Глобализация «по-американски» закончилась, заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения». Трансляцию ведомство вело на своем YouTube-канале.

По словам Лаврова, в России происходит переориентация внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. «Мы больше не хотим оставаться в иллюзиях, что доказавший свою полную ненадежность, недоговороспособность и лживость Запад будет добросовестно участвовать в тех процессах и механизмах глобализации, которые он сам создал, и не будет ими грубо, беспардонно злоупотреблять», — пояснил министр.

«Наверное, глобализация «по-американски» закончилась. Какие-то остаточные процессы неизбежно придется еще пережить, но параллельно выстраивается новая система — и финансовая, и логистическая», — сказал он. Эта система не будет и не должна зависеть от «причуд и чувства собственного превосходства» «западных бывших партнеров» России, считает Лавров. В числе «настоящих» партнеров Москвы он назвал БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о неприемлемости однополярной системы мира. В июле он заявил, что основанная на «либеральной, глобалистской идеологии» модель, которая «приобретает черты тоталитаризма», уходит. «Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни пытались сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории», — сказал президент. По его мнению, сейчас происходят «революционные трансформации», направленные на построение «гармоничного, более справедливого, безопасного миропорядка».

13 октября на форуме в Астане Путин заявил об изменениях в глобальной политике и формировании новых «центров силы» в Азии. Он подчеркнул, что Россия выступает за создание системы равной и неделимой безопасности, основанной на принципах международного права.