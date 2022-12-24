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В JPMorgan назвали главную тему 2023 года

JPMorgan: главная тема 2023 года — конец глобализации
В 2023 году огромные последствия для рынка капиталов и инвестиций будет иметь геополитический раскол, предупредили в JPMorgan. В банке отметили, что тренд «деглобализации» начался еще до пандемии и спецоперации России на Украине
Фото: Mike Segar / Reuters
Фото: Mike Segar / Reuters

Глобализация, которая длилась десятилетиями, подошла к концу, и геополитический раскол будет иметь огромные последствия для рынка капиталов и инвестиций в 2023 году. Об этом заявил глава отдела институциональной портфельной стратегии JPMorgan Asset Management Джаред Гросс, передает Bloomberg.

По его словам, цепочки поставок, промышленная политика, а также энергетика и оборона продолжат испытывать влияние рынка.

В JPMorgan выделили три категории: экономическая глобализация, политическая глобализация, социальная глобализация. Гросс отметил, что для всех трех категорий было характерно, что пять-семь лет назад они «вышли на плато», а в последнее время наблюдается угасание этих трендов.

Он указал на то, что тренд «деглобализации» начался еще до пандемии COVID-19 и спецоперации России на Украине. Гросс подчеркнул, что на это отчасти повлияла политика администрации экс-президента США Дональда Трампа и политика действующего лидера Джо Байдена в отношении Китая.

Экс- президент США Дональд Трамп критиковал Китай за нечестную конкуренцию и кражу интеллектуальной собственности у США.

С 2018 года Вашингтон вводил пошлины на китайские товары. Часть из них была снята в январе 2020 года, когда две страны согласовали сделку, обязывающую Пекин в течение двух лет купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на сумму $200 млрд. Вашингтон отменил запланированное повышение пошлин на китайские телефоны, игрушки и ноутбуки.

Сделка оказалась под вопросом из-за действий центральных властей КНР в отношении Гонконга, после которых Трамп объявил о введении дополнительных санкций против Пекина.

Ранее о конце глобализации говорил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. «Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих». Это холодная война 2.0», — написал он в июне в колонке для РБК.

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В сентябре бизнесмен Аркадий Ротенберг на Восточном экономическом форуме также заявил, что «глобализация закончилась» и что однополярного мира уже не будет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что глобализация «по-американски» закончилась и что в России происходит переориентация внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. «Параллельно выстраивается новая система — и финансовая, и логистическая», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о неприемлемости однополярной системы мира. В июле он заявил, что основанная на «либеральной, глобалистской идеологии» модель, которая «приобретает черты тоталитаризма», уходит.

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Виктория Громова Виктория Громова
JPMorgan тема Новый Год глобализация
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