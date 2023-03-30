Трутнев предупредил о дефиците провозных мощностей на Дальнем Востоке

Трутнев не исключил дефицит провозных мощностей на Дальнем Востоке в 49 млн т к 2026 году

Дефицит провозных мощностей в текущем состоянии приграничной инфраструктуры на Дальнем Востоке может достигнуть 49 млн т к концу 2025 года. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совете округа во Владивостоке, передает «РИА Новости»

«Без четкой работы приграничной инфраструктуры развитие международных экономических связей затруднительно <...> Дефицит провозных мощностей к концу 2025 года планируется при сегодняшней ситуации в 49 млн т», — сказал Трутнев.

Товарооборот Китая и России по итогам 2022 года достиг $190 млрд, увеличившись на 29% по сравнению с 2021 годом. Это самый значительный рост среди основных торговых партнеров КНР. По данным Главного таможенного управления КНР, китайский экспорт товаров в Россию вырос на 12,8%, до $76,1 млрд, а импорт из России — на 43,4%, до $114,1 млрд.

Кроме Китая Дальневосточный федеральный округ граничит по суше с Монголией и КНДР. По итогам 2022 года товарооборот между Монголией и Россией достиг исторического максимума и составил $2,7 млрд. Торговля с КНДР в октябре 2022 года полностью прекратилась из-за санкций, которые ООН ввела против Пхеньяна.

Ранее Трутнев поручил Минтрансу России совместно с правительством Приморского края и Федеральной таможенной службе упростить схему пропуска автомобилей в регионе около российско-китайской границы с КНР. На границе двух стран в Приморье строят новый автомобильный пропускной пункт «Краскино», ожидается, что он будет сдан в ноябре 2024 года. Пропускную способность хотят увеличить за счет ввода в эксплуатацию новых полос. Полос будет три, их открытие позволит увеличить пропускную способность «Краскино» до 250 — 300 транспортных средств в сутки, говорил замглавы «Росгранстроя» Георгий Будаев