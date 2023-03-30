Армения воздержалась от принятия пункта об Украине в декларации «саммита за демократию»

Армения не приняла пункт по Украине в декларации «саммита за демократию»

Армения воздержалась от принятия пункта по ситуации на Украине в декларации «Саммита за демократию», который проходит в США. Страна согласовала документ с оговоркой, полный текст декларации опубликован на сайте Госдепартамента США.

«Мы подчеркиваем необходимость достичь как можно скорее всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине, соответствующего принципам Устава ООН», — говорится в преамбуле к документу.

Страны-участницы саммита осудили «гуманитарные последствия» российской спецоперации на Украине. «Мы требуем, чтобы Россия немедленно, полностью и без условий вывела все свои силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, и призываем к прекращению боевых действий», — заявили авторы декларации.

В документе также указано, что подписанты выступают за привлечение к ответственности за «самые серьезные преступления в рамках международного права, совершенные на территории Украины».

В сносках к документу указано, что Армения поддержала третий пункт преамбулы, который посвящен Украине, «с оговорками или отказалась» от него. Так же поступили Индия и Мексика. Декларацию поддержали в общей сложности 73 страны.

«Саммит за демократию» проходит в США с 28 по 30 марта, в нем участвуют 120 лидеров государств. На встречах должны обсуждаться конфликт на Украине, борьба с коррупцией, сотрудничество по продвижению демократии, положение женщин и другие проблемы. Саммит 2023-го года стал вторым, впервые мероприятие состоялось в декабре 2021 года.

МИД России счел «Саммит за демократию» проявлением неоколониальных практик. Он помогает «оформить идеологическую платформу для борьбы с теми, на кого американская политэлита пытается навесить ярлык «автократий», заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Речь идет, в первую очередь, о России и Китае, отмечала она.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал мероприятие несерьезным. США «претендуют на роль всемирного учителя по вопросам так называемой демократии» и собирают все остальные страны «под видом учеников», чтобы заняться «нравоучениями», говорил он.