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США выделят $9,5 млрд на поддержку демократии в мире

Белый дом: США выделят $9,5 млрд на поддержку демократии в мире в 2022-2024 годах

США в 2022-2024 финансовых годах планируют выделить на поддержку демократии в мире $9,5 млрд. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«В 2022, 2023 и 2024 финансовых годах Соединенные Штаты инвестировали и намерены направить приблизительно $9,5 млрд <...> на поддержку демократии, прав человека и правильное управление по всему миру», — сказано в заявлении.

28 марта в США начался «Саммит за демократию», мероприятие продлится до 30 марта. В нем примут участие 120 лидеров стран. На встречах будут обсуждаться конфликт на Украине, борьба с коррупцией, сотрудничество по продвижению демократии, положение женщин и другие проблемы. Первый «саммит за демократию» США провели в декабре 2021 года, текущее мероприятие стало вторым.

Президент США Джо Байден, выступая на открытии саммита заявил, что Соединенные Штаты выделят $690 млн на поддержку демократии, в том числе независимых СМИ, свободных и честных выборов по всему миру в течение двух лет.

Байден также отметил, что демократии мира, с его точки зрения, стали «сильнее», а «автократии» — наоборот. Демократию «нужно постоянно защищать», добавил президент США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал мероприятие, проводимое США несерьезным. «Америка, которая, несмотря ни на что, по-прежнему претендует на роль всемирного учителя по вопросам так называемой демократии, [предпринимает] уже вторую попытку собрать вместе под видом учеников целый ряд стран, чтобы заниматься там нравоучениями», — сказал он журналистам.

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МИД России счел «Саммит за демократию» проявлением неоколониальных практик. Он помогает «оформить идеологическую платформу для борьбы с теми, на кого американская политэлита пытается навесить ярлык «автократий», заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, добавив, что речь идет, в первую очередь, о России и Китае. Кроме того, с помощью саммита Вашингтон пытается узаконить свои инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела, других стран, отметила дипломат.

Теги
США демократия финансовая поддержка
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