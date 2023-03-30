Друг Николая Дроздова опроверг его госпитализацию и сообщил о будущей поездке в санаторий

Ученого и телеведущего Николая Дроздова не госпитализировали, сообщил РБК его друг, художник Константин Мирошник.

«С Николаем Николаевичем все хорошо, он планирует отправиться в санаторий, чтобы восстановиться к лету. Это было запланировано», — сказал он.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Мирошника сообщил, что Дроздов находится в медицинском учреждении.

«Он сам туда лег. Это не больница. Там все: обследование, лечение, укрепление, санаторий, там все-все. А как? Ребра же лечить надо», — говорил собеседник телеканала. Дроздов, по словам Мирошника, чувствовал себя хорошо.

После этого сам Дроздов сообщил ТАСС, что находится дома и планирует на следующей неделе поехать в загородную больницу для реабилитации.

«Это просто будет второй этап реабилитации, который мне нужно пройти после переломов. Там будет тренажерный зал с приборами, лечебная физкультура и многое другое. Очень полезно, недели на две-три», — говорил он.

Дроздова госпитализировали 29 января с множественными переломами ребер. Это произошло после того, как он подскользнулся возле подъезда, возвращаясь домой после работы в МГУ. После случившегося телеведущий несколько дней провел дома. Мирошник рассказывал, что Дроздову тогда стало хуже — было больно кашлять. Несколько раз ученому предлагали вызвать скорую, но он отказывался, однако спустя сутки все же вызвал себе такси и поехал в больницу. После проведения МРТ врачи обнаружили у Дроздова перелом восьми ребер. В больнице его подключали к аппарату вентиляции легких.7 февраля Дроздова выписали из медучреждения.