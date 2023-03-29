В Свердловской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

Взрыв произошел на магистральном газопроводе Ямбург — Елец-1. Ямбург расположен в ЯНАО, а Елец — в Липецкой области. Через Елец также проходит газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому газ идет транзитом через Украину

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В Свердловской области произошел пожар на магистральном газопроводе Ямбург — Елец-1, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Также о пожаре пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на МЧС.

На газопроводе произошел взрыв, сообщил глава городского округа Пелым Шахит Алиев, его цитирует ТАСС.

«Да, там на газопроводе произошел взрыв. Там не было людей. Остатки газа выгорали из трубы, там был пожар», — рассказал Алиев.

Взрыв, по его словам, произошел около 22:00 (20:00 мск). Место ЧП оцеплено, уточнил собеседник ТАСС. Подача газа в дома местных жителей из-за взрыва не прекращалась, сообщили агентству «РИА Новости» в экстренных службах.

Участок, где началось возгорание, находится в ведении «Газпром трансгаз Югорск». Специалисты компании уже работают на месте, они же будут проводить восстановительные работы, передает «Интерфакс» со ссылкой на Алиева.

Ямбург расположен в ЯНАО, а Елец — в Липецкой области. Через Елец также проходит газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому газ идет транзитом через Украину.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в государства Центральной и Западной Европы. Для транзита используется газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа».

Российское топливо также поступает в страны Юго-Восточной Европы по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». Транзит по газопроводу Ямал — Европа приостановили в прошлом марте, по «Северному потоку» — после взрывов в конце сентября.

В декабре прошлого года произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии. В результате инцидента погибли три человека, еще один получил ранение — это были ремонтники.