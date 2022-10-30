Кириенко заявил о начале периода тектонических мировых изменений

Кириенко: противостояние в зоне СВО является лишь частью войны против России

Перед государством и россиянами сейчас стоит общая задача — создание и развитие конкурентоспособных образов будущего, подчеркнул Кириенко

Сергей Кириенко (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Период тектонических мировых изменений, касающихся почти всех сфер жизни — от климата до политического устройства, только начался. При этом противостояние в зоне проведения спецоперации является лишь частью «войны» против России. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Против России ведется именно война, война очень широким фронтом, противостояние в зоне СВО — это только часть этой войны. Кроме нее, есть колоссальная экономическая война — такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира. Идет колоссальная война информационная, психологическая, война с фундаментальными основами российской культуры», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Россия только вступила в период масштабных изменений, которые затрагивают практически все сферы человеческой жизни — климат, изменения технологий, очевидные изменения системы политического устройства. Кириенко назвал эти изменения необратимыми.

От также отметил, что общей задачей государства и россиян сейчас является создание и развитие конкурентоспособных образов будущего. Политик подчеркнул, что сейчас есть линия фронта прямого столкновения, линия фронта экономического, информационного и цифрологического противостояния.

Однако именно «линия фронта, которая определяет конкурентноспособность образов будущего» является самой главной, заключил он.

Ранее, 27 октября, президент России Владимир Путин заявил о завершении исторического периода однополярного мира и безраздельного доминирования Запада в мировых делах.

«Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, главное противоречие новой эпохи состоит в том, что Запад не может единолично управлять человечеством, «но отчаянно пытается это делать», тогда как большинство народов мира уже не хочет мириться с этим.

Путин вспомнил понятие революционной ситуации, введенное Владимиром Лениным — «Верхи не могут, а низы не хотят так жить». Российский лидер подчеркнул, что это чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет угрозу для человечества.