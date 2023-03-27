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Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Графовка в Краснояружском районе
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские силы обстреляли село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Есть разрушения: выбиты стекла, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена хозпостройка. В селе нарушено газоснабжение», — написал он.

Краснояружский район на западе граничит с Сумской областью Украины. Село Графовка находится примерно в 70 км к северо-западу от Белгорода.

Населенные пункты Белгородской области и других приграничных регионов регулярно попадают под обстрелы с начала российской спецоперации, власти обвиняют в этом Киев. В регионе с апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Ранее, 23 марта, под обстрел попало село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. В результате никто не пострадал, однако в селе было нарушено газоснабжение. Снаряд повредил частное домовладение: там пострадали фасад и забор, ударной волной выбило окна.

Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

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