Голикова заявила о сокращении числа бедных россиян на 3,6 млн

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Более 3,5 млн россиян вышли из категории бедности с 2017 по 2022 год. Об этом на совещании президента с правительством заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 миллиона наших граждан», — сообщила Голикова. Она отметила «перераспределение доходов населения с высокодоходных групп в низкодоходные» в 2022 году.

Замглавы правительства также обратила внимание, что, по предварительным данным, рост реальной заработной платы за последние пять лет составил 22,1%. Рост был отмечен в 22 регионах, наибольший — в ХМАО и Бурятии.

«Традиционно в мае Росстат уточнит данные по заработной плате, и мы рассчитываем на то, что в целом по 2022 году будет продемонстрирован хоть и небольшой, но рост реальной заработной платы», — добавила Голикова.

В начале марта Росстат сообщил о минимальном с начала 1990-х годов уровне бедности в стране. В 2022 году за чертой бедности находились 15,3 млн россиян (10,5% населения). В последний раз близкие значения уровня бедности фиксировались в 2012 году: тогда к малоимущим относились 15,4 млн граждан, или 10,7% населения. Сейчас бедными в России считаются люди с доходом ниже 13 545 руб.

В стране действует несколько льготных программ для малоимущих граждан и многодетных семей. Например, по состоянию на 1 января 2023 года более 3 млн малообеспеченных семей с 4,2 млн детей в возрасте от трех до семи лет включительно получили ежемесячные денежные выплаты. Пособие для детей в возрасте от восьми до 17 лет, которое ввели 1 апреля 2022 года, охватило 3,7 млн семей и более 5,5 млн детей, указали в Росстате. Расходы бюджета на поддержку семей с детьми в 2022 году составили более 1 трлн руб.