Путин поручил не допускать ускорения или избыточного замедления инфляции

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Регулирующие органы должны не допустить ни ускорения инфляции в стране, ни ее слишком сильного замедления, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».

«Динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам Банка России по инфляции. Важно не допустить ни ее ускорения, ни ее избыточного замедления», — сказал президент.

Он отметил, что в годовом исчислении инфляция в России по итогам марта опустится ниже 4% и может продолжить замедляться и дальше.

Как ранее сообщал Росстат, на неделе с 21 по 27 февраля в России была зафиксирована первая в 2023 году дефляция. Снижение цен оказалось незначительным — минус 0,02% после роста на 0,06% неделей ранее. В последний раз недельная дефляция наблюдалась в период с 13 по 19 сентября 2022 года, тогда она достигла 0,06%, завершив двухмесячный цикл снижения цен. Для февраля такая динамика цен нетипична: дефляции в этом месяце не было как минимум десять лет, уточнили РБК в Росстате. Драйвером дефляции стали цены на овощи — они подешевели в среднем на 0,8%. Сильнее всего упали цены на огурцы — на 7,6%, причем снижение идет вторую неделю (за предыдущий период огурцы потеряли 2,1% стоимости).

За декабрь 2022 года потребительские цены в России выросли на 11,94% к декабрю предыдущего года. По традиции этот показатель считается итоговой инфляцией за год. В среднем за 2022 год к 2021 году инфляция составила 13,75%.

Последние к моменту выхода этого материала данные об инфляции относились к неделе с 14 по 20 марта 2023 года. По данным Росстата, цены за неделю выросли на 0,10%, с начала марта — на 0,12%, с начала года — на 1,42%.