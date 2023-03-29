РЖД назвали сроки поставки полностью российского электропоезда

Глава РЖД Белозеров: полностью российский электропоезд поставят во второй половине года

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Компания РЖД ожидает поставку электропоезда полностью российского производства во второй половине года, сообщил глава компании Олег Белозеров на заседании в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года, а поставка двухсистемных поездов — на 2025 год», — сказал Белозеров.

По его словам, РЖД занимается развитием пассажирского комплекса по всем направлениям. В частности, вводит в работу новые сервисы, расширяет маршрутную сеть, обновляет подвижный состав и т.д.

В июле 2021 года РЖД и компания «Синара — Транспортные машины» (СТМ) сообщали, что планируют реализовать проект по созданию высокоскоростного пассажирского поезда, способного развивать крейсерскую скорость до 400 км/ч. СТМ входит в группу компаний «Синара» и объединяет 11 предприятий, которые занимаются разработкой и сервисным обслуживанием железнодорожной техники и дизельных промышленных установок.

РЖД также сообщала о разработке первого российского высокоскоростного поезда в октябре прошлого года. Ожидается, что максимальная скорость поезда составит 360 км/ч. Компания сообщала, что электропоезд будет готов в 2028 году.